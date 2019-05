Tote Kühe in Kärnten weder an Seuche gestorben noch erschossen

Feldkirchen (APA) - Die Kärntner Behörden haben am Dienstag erste Erkenntnisse zur Todesursache von 21 verendeten Rindern bekanntgegeben. Demnach kommt eine Tierseuche nicht infrage, ebenso wurden die Tiere des erkrankten Landwirts aus dem Bezirk Feldkirchen definitiv nicht erschossen. Laut Bezirkshauptmannschaft werden die Untersuchungen noch andauern.

Dabei gilt das Interesse nicht allein der Todesursache. „Völlig unklar ist insbesondere auch noch der Zeitpunkt, wann die Tiere verendet sind“, heißt es in der Aussendung.

Am Freitag hatte sich der 41-jährige Bauer selbst in das Klinikum Klagenfurt bringen lassen. Als seine Angehörigen am Samstag nach seinen Tieren sehen wollten, fanden sie die verwesten Kadaver im Stall und alarmierten die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen.