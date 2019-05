Wiener Rentenmarkt am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am späten Vormittag leicht im Plus notiert. Im Gegenzug gaben die Renditen über alle beobachteten Laufzeiten hinweg nach. Auch der Euro-Bund-Future zeigte sich fester.

Bereits am Montag hatte eine erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China den internationalen Anleihenmärkten Auftrieb beschert. Auch am heutigen Dienstag dürfte die Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen. Am Vormittag hatten beide Seiten bestätigt, dass die Unterhändler am Donnerstag und Freitag in Washington zusammenkommen würden, was angesichts der jüngsten Zuspitzung als positives Zeichen gewertet werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat sich Österreich heute neuerlich billiger verschuldet als je zuvor. Die Emissionsrendite für die Aufstockung einer Anleihe mit ursprünglich 7-jähriger Laufzeit und nunmehriger 4-jähriger Restlaufzeit ist auf das Rekordtief von minus 0,428 Prozent gesunken. Zuletzt - Anfang April - lag der bisherige Tiefststand bei minus 0,39 Prozent. Gründe für die sinkenden Renditen seien vor allem geopolitische Unsicherheiten wie etwa der US-chinesische Handelsstreit, erläutert der Chef der Österreichische Bundesfinanzierungsagentur Markus Stix. Entwicklungen wie diese würden die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigern.

Impulsgebende Konjunkturdaten blieben unterdessen rar. In Deutschland hat die Industrie nach zwei deutlichen Rückgängen nun wieder ein Auftragsplus geschafft. Das Neugeschäft stieg im März um 0,6 Prozent zum Vormonat. Allerdings hatten Ökonomen im Mittel mit einem deutlicheren Plus gerechnet.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,76 um 32 Ticks über dem letzten Settlement von 165,44. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,81, das Tagestief bei 165,24. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 57 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 274.712 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,06 (zuletzt: 1,08) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,27 (0,29) Prozent, die fünfjährige mit -0,24 (-0,22) Prozent und die zweijährige lag bei -0,55 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 42 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,56 110,79 1,06 42 110,65 Bund 29/02 10 0,75 102,22 102,27 0,27 40 102,12 Bund 24/10 5 0,00 110,39 110,56 -0,24 30 110,44 Bund 21/09 2 3,90 109,60 109,65 -0,55 6 109,65 ~