Genossenschaftsverband wählte Gerhard Hamel zum neuen Präsidenten

Wien (APA) - Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Vorarlberg, Gerhard Hamel, ist am Dienstag in Wien zum Präsidenten des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) gewählt worden. Hamel übernehme das Zepter turnusgemäß von Franz Reischl, dem Chef der Bäcker- und Konditorengenossenschaft, teilte die Volksbank mit. In seiner Ansprache pries Hamel die Genossenschaft als Erfolgsmodell.

Die Genossenschaft sei auch für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestens geeignet, zeigte sich Hamel überzeugt. „Sie kann regionale Nähe mit den Vorteilen der digitalen Welt verbinden“, so der Banker, der das Amt des ÖGV-Präsidenten schon einmal innehatte. Er wolle insbesondere die Initiative „Zukunftskraft Genossenschaft“ stärken, unterstrich Hamel. Die entsprechende Image-Kampagne wurde zuletzt vom ÖGV gestartet.

Der Österreichische Genossenschaftsverband ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken und der gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften des Landes. Zu seinen Aufgaben zählen auch die rechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung seiner Mitglieder sowie die Vertretung ihrer Interessen auf nationaler und europäischer Ebene.