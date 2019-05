Streit um Frau 2 - Opfer nicht in Lebensgefahr

Wien (APA) - Das 56-jährige Opfer der Auseinandersetzung im Eissalon in Wien-Floridsdorf ist nach Angaben des Krankenhauses, in das der Mann eingeliefert wurde, nicht in Lebensgefahr. Der Verletzte wurde auf eine Normalstation verlegt, hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA.