Vier EU-Hauptstädte wollen Sitz von neuer Arbeitsbehörde werden

Brüssel (APA) - Vier EU-Hauptstädte wollen die Mitte April vom Europaparlament beschlossene europäische Arbeitsbehörde (ELA) beherbergen. Nikosia auf Zypern, Sofia in Bulgarien, Riga in Lettland und Bratislava in der Slowakei hätten sich dafür angeboten, teilte der EU-Rat am Dienstag mit. Am 13. Juni soll entschieden werden, welches Land den Zuschlag erhält, hieß es zuletzt.

Die europäische Arbeitsbehörde soll die Zusammenarbeit nationaler Stellen verbessern, Lösungen bei Streitfällen suchen und im Kampf gegen Betrug helfen. Die Behörde wird ein jährliches Budget von rund 50 Mio. Euro sowie 140 Mitarbeiter haben und soll nach dem Willen der Kommission noch heuer ihre Arbeit aufnehmen. Der Sitz der neuen EU-Behörde wurde nicht im Voraus festgelegt, interessierte Mitgliedsstaaten waren dazu aufgerufen, bis 6. Mai Bewerbungen einzureichen.

Österreich bewarb sich nicht darum. Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung hatte sich gegen die Einrichtung der Behörde ausgesprochen, diese aber auch nicht verhindert, weil es eine Mehrheit für die Behörde gab.

Gegen die ELA stimmten neben Österreich auch Ungarn und Schweden. Tschechien und Polen enthielten sich der Stimme. Die Regierung in Wien kritisierte „überschießende Bestimmungen“ und „Unklarheiten“. Diese würden die Gefahr eines Eingriffs in die nationalen Kompetenzen der Sozialpolitik bergen.