Bundesbank-Forderungen im Euro-System sinken unter Billionenschwelle

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Forderungen der Deutschen Bundesbank im Zahlungssystem der Euro-Notenbanken sind wieder deutlicher unter die Billionenschwelle gesunken. Die sogenannten Target-2-Salden fielen im April um rund 22 Milliarden auf 919,7 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Dienstag mitteilte.

Sie zeigen die Verbindlichkeiten und Forderungen an, die bei den nationalen Notenbanken beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr der Kreditinstitute entsteht, der in der Eurozone über das Verrechnungssystem Target 2 abgewickelt wird. Deutschland ist dabei der größte Gläubiger. Die Annäherung an die Billionen-Marke hatte erneut Diskussionen ausgelöst, weil einige Experten dahinter eine Gefahr für Deutschland sehen. Sie fürchten, dass die Bundesbank auf den Forderungen sitzenbleiben könnte, sollte der Währungsraum auseinanderbrechen. Von anderen Volkswirten wird dies allerdings als Panikmache bezeichnet.

Die Target-Ungleichgewichte waren in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ihren bisher höchsten Wert hatten die Bundesbank-Forderungen im Juni 2018 mit 976,3 Milliarden Euro erreicht. Die Bundesbank erklärte den Anstieg seit dem Jahr 2015 vor allem mit dem groß angelegten Anleihenkauf-Programm, dass die Europäische Zentralbank (EZB) zur Stützung der Konjunktur in der Eurozone aufgelegt hatte. Denn viele internationale Finanzhäuser, von denen andere Euro-Notenbanken Wertpapiere erwarben, haben ein Konto bei der Bundesbank.

