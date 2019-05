Triebwerksbauer MTU Aero Engines baut Wartungsbetrieb in Serbien

Belgrad/München (APA) - Der deutsche Triebwerksbauer MTU Aero Engines errichtet einen neuen Wartungsbetrieb in Serbien. Wie Präsident Serbiens Aleksandar Vucic nach einem heutigen Treffen mit dem Vorstandsmitglied der deutschen Firma Michael Schreyögg erklärte, dürfte der Betrieb unweit von Belgrad, wahrscheinlich in Nova Pazova, angesiedelt werden. In einer ersten Phase sollen 450 Mitarbeiter angestellt werden.

In Belgrad wurde heute eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der Abschluss eines entsprechenden Vertrages wurde für Juni ankündigt. Ein neuer Betrieb sei für seine Firma dringend notwendig, unterstrich Schreyögg bei der Pressekonferenz. Über das Investitionsvolumen wurden heute allerdings keine Angaben gemacht.

