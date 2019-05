Italienischer Drogendealer in Klagenfurt festgenommen

Klagenfurt (APA) - Kärntner Beamte haben einen italienischen Drogendealer aus dem Verkehr gezogen: Der 34-Jährige hatte mit Heroin und Kokain gedealt und wurde direkt nach einem Verkauf in Klagenfurt festgenommen. Im Tresor in seiner Wohnung wurden neben rund 30 Gramm hochwertigem Kokain auch etwa 400 Gramm Heroin entdeckt. Dieses war laut Polizei teilweise schon für den Straßenverkauf portioniert.

Mehrere Monate lang waren die Beamten der Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamts Kärnten dem Mann auf der Spur. Am 11. April ertappten sie ihn dann beim Heroinverkauf. Er hatte nur wenig Drogen und Bargeld bei sich, doch in seiner Wohnung wurden die Ermittler fündig. Er selbst gab an, süchtig zu sein. Er hatte bereits seit einigen Jahren Abnehmer im Raum Klagenfurt, Villach sowie in grenznahen Regionen der Steiermark versorgt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.