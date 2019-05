WIRTSCHAFT - Termine von Mi., 08.05.19 bis Do., 09.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Mittwoch, 08. Mai 2019

WIEN * WI Bekanntgabe Lenzing AG „Ergebnisse 1. Quartal“

WB * WI Bekanntgabe Polytec Holding AG „Ergebnis 1.

WB Quartal“ * WI Bekanntgabe Atrium European Real Estate Ltd.

WB „Bericht 1. Quartal“ * 08:00 WI Bekanntgabe Verbund AG „Ergebnis 1. Quartal“

WB - 09:00 WI Forts. Betrugsprozess um insolvente Globe Invest

(Straflandesgericht, Saal 303, 8., Wickenburggasse

22) - 09:00 CI Abschluss Konferenz Drought Management Centre for

WI Southeastern Europe (DMCSEE), Integrated Drought

XI Management Programme (IDMP), Danube Transnational

Programme (Interreg) „Dürre in den Donauregionen“

- Herausforderungen durch Klimawandel

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/JAABhK9E

(TUtheSky, 6., Getreidemarkt 9) * CI 13:00 PK nach Abschluss der Konferenz mit Susnik

WI und Gregoric (Slowenische Umweltagentur;

XI DMCSEE), Stefanski (World Meteorological

Organization WMO; IDMP), Pischke (Global

Water Partnership GWP; IDMP), Wagner (TU

Wien) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(TUtheSky, 6., Getreidemarkt 9)

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Außenhandel

(Einfuhren, Ausfuhren) Februar“ * 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * 09:30 WI PG Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) „Die

Entwicklung Österreichs Ein-Personen-Unternehmen

(EPU) als unverzichtbarer Bestandteil des

heimischen Wirtschaftsstandortes“ mit

Vizepräsidentin Schultz, Zehetner-Piewald

(Leiterin Zielgruppenmanagement)

(WKÖ, Saal 1, 4., Wiedner Hauptstraße 63) * 10:00 WI PG Bankenverband „Wirtschaftswissen junger

Erwachsener und ihr Umgang mit Geld“ mit

Generalsekretär Resch, Siurcic (Vorstand

Bankenverband und CFO BAWAG)

(Bankenverband, 1., Börsegasse 11) * BILD 10:00 II Ministerrat WI (kein Pressefoyer aufgrund des Festaktes zum

CI Kriegsende in Europa)

(Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) - 10:00 WI PK Genossenschaft für Gemeinwohl „Neuausrichtung -

Österreichs erstes Gemeinwohlkonto startet.

Guthaben, das Gutes tut“ mit Vorstand Fessler,

Proksch (Leiterin Umweltcenter Raiffeisenbank

Gunskirchen), Pupeter (Geschäftsleiter

Raiffeisenbank Gunskirchen)

(Cafe Museum, 1., Operngasse 7) - 10:00 WI PG TTI Group „Erweiterung des Managementteams:

Marktführerschaft in Österreich im Fokus“ mit CEO

Lercher, Prichorner

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 10:00 WI o HV Semperit AG Holding

WB (Tech Gate Vienna, 22., Donau-City-Straße 1) * 10:00 WI PG Austrian Convention Bureau, Österreich Werbung

(ÖW) „Meeting Industry Report Austria 2018“ mit

ÖW-GF Stolba, ACB-Präsident Mutschlechner

(Universität Wien, BIG Hörsaal, 1.,

Universitätsring 1) * 14:00 WI Ende der Zeichnungsfrist für Börsengang der

WA Frequentis AG und Bekanntgabe des Ausgabepreises

WB (voraussichtlich) - 18:00 WI WU-“Presse“-Reihe „WU matters. WU talks“ WU Wien

„Familienunternehmen - Zukunftsstar oder

Auslaufmodell?“ und feierliche Verleihung der

Auszeichnung „WU Managerin des Jahres 2019“ an

Anette Klinger mit GF Klinger (IFN Beteiligungs

GmbH), Kalss (Institut für Unternehmenrecht, WU)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/u2gpbcuW

(Campus WU, 1, Festsaal 1, 2., Welthandelsplatz)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 II PK AK Burgenland, ÖGB Burgenland „Präsentation der

AI neuen Broschüre: ‚Wir in der EU!‘“ mit Präsident

WI Michalitsch (AK Burgenland), ÖGB-Landessekretär

Rotpuller, Lukic-Zjajo (AK-Expertin),

Gewerkschaftsschüler Kenyeri und Neuhold

(AK/ÖGB-Haus, Kleiner Saal, Wienerstraße 7)

KÄRNTEN Klagenfurt * 10:00 WI o HV BKS Bank mit Antrag der UniCredit auf

WB Sonderprüfung

(BKS Bank, St. Veiter Ring 43)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:30 WI PK „Präsentation aktueller Job-Fördermaßnahmen für

II die Region NÖ Mitte“ mit LR Eichtinger (ÖVP), GF

Hergovich (S NÖ), Widy (Abteilungsleiter

Sozialministeriumsservice Landesstelle NÖ)

(Haus des Lernens, Daniel-Gran-Straße 36)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II PK Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) „Start in

WI die neue Funktionsperiode“ mit Präs. Kalliauer

(Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5.

Stock, Volksgartenstraße 40)

SALZBURG Wals-Siezenheim - 16:00 WI PG Miele „Präsentation der neuen Einbaugeräte-

CI Generation 7000“ mit den Miele-Eigentümern Miele

und Zinkann, Geschäftsführerin Kolleth

(Miele Experience Center Siezenheim, Mielestraße

10)

TIROL Innsbruck * 08:30 WI PK WKÖ - Fachverband der Seilbahnen Österreichs

CI „Green Mountain - Österreichs Seilbahnen auf

nachhaltigem Erfolgskurs!“ mit Abg. Hörl (Obmann

Fachverband Seilbahnen Österreich), Wolf

(Geschäftsführer Fachverband Seilbahnen

Österreich)

(Messe Innsbruck, Seminarraum 3, Ing. Etzel-

Straße)

BOSNIEN-HERZEGOWINA Sarajevo - WI Arbeitsbesuch von Finanzminister Löger

AI

II

CHINA Peking * 05:15 WA Bekanntgabe chinesische Außenhandelsbilanz April

(Ortszeit: 11:15 Uhr GMT+8)

DEUTSCHLAND Aschheim * 07:30 WA Bekanntgabe Wirecard „Ergebnis 1. Quartal“

Frankfurt * 07:00 WA Bekanntgabe Commerzbank „Ergebnis 1. Quartal“ -

10:30 Telefonkonferenz * 07:00 WA Bekanntgabe Fraport „Ergebnis 1. Quartal“

München * 07:00 WA Bekanntgabe Siemens AG „Ergebnis 2. Quartal

2018/19“ und Capital Market Day „Vision 2020+“ -

7:30 PK * 07:30 WA Bekanntgabe Münchener Rück (Munich Re) „Ergebnis

1. Quartal“ - 9:00 Telefonkonferenz * 11:00 WA Bekanntgabe Institut für Wirtschaftsforschung

(ifo) „Welt-Wirtschaftsklima 3. Quartal“

Wiesbaden * 08:00 WA Bekanntgabe Produktion im deutschen produzierenden

Gewerbe März

ITALIEN Rom * 17:50 WA Bekanntgabe Enel „Ergebnis 1. Quartal“

JAPAN Kyoto * CA Generalversammlung des Weltklimarats IPCC

WA (bis 12.5.)

XA

USA Burbank (Kalifornien) * 22:05 WA Bekanntgabe Walt Disney „Ergebnis 2. Quartal“

Washington * WA Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zu weiteren

AA Handelsgesprächen in den USA

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Donnerstag, 09. Mai 2019

WIEN * WI Bekanntgabe S&T AG „Bericht 1. Quartal“

WB - 09:00 WI Macroprudential Policy Conference „Financial

stability in 2030: Maintaining effectiveness while

reducing complexity“ u.a. mit OeNB-Gouverneur

Nowotny, Vize-Gouverneur Ittner

https://www.oenb.at/Termine/2019/2019-05-09-macrop

rudential-policy-conferencee.html

(Palais Coburg, 1., Coburgbastei 4) - 09:00 WI Österreichischer Kommunikationstag Public

MI Relations Verband Austria (PRVA) „#ktag19“

IT (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.prva.at

(Details folgen)

(Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, 14.,

Schlossallee 8) * BILD 09:30 WI Pressefrühstück „Börseplatz 1 feiert Dachgleiche“

CI mit Zankel (Gf. Projektentwicklungsgesellschaft)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(K. K. Post- und Telegrafenamt, Treffpunkt direkt

vor den Containertürmen, 1., Börseplatz 1) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * 10:00 WI PK Land&Forst Betriebe Österreich „Rückblick 2018

- Aktuelle Situation“ mit Präsident Montecuccoli,

Vizepräsident Piattti-Fünfkirchen

(Cafe Prückel, 1., Stubenring 24) * 10:00 WI PK Finanzmarktaufsicht (FMA) „Jahresbericht 2018“

(FMA, 9., Otto Wagner Platz 5) * 10:00 WI „Pioneers Festival“ u.a. mit Wikipedia-Co-Founder

IT Sanger (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(kostenpflichtig)

https://pioneers.io/events/pioneers19#/

(09.05.-10.05.)

(Hofburg, 1., Heldenplatz) - 10:00 WI PK ASB Schuldnerberatungen „Schuldenreport 2019:

Was braucht es im Kampf gegen Überschuldung?“ mit

GF Mitterlehner, GF Niederreiter (Schuldenberatung

Salzburg)

(Impact Hub Vienna, 7., Lindengasse 56) - 10:30 WI PK Iventa „Präsentation des Global Workforce

Leadership Trends Report 2019“

https://www.iventa.eu

(Hotel Das Triest, Novara 1, 4., Wiedner

Hauptstraße 12) - 11:00 WI PK Industriellenvereinigung (IV) „Europa 2030 -

AI Die Forderungen der Industrie für die Zukunft der

II EU - Präsentation IV-Positionspapier“ mit

Präsident Kapsch, Generalsekretär Neumayer

(Haus der Industrie, IV-Lounge, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) - 11:15 WI PK Wiener Stadtwerke „Erfolgsgeschichte 70 Jahre

Wiener Stadtwerke“ mit u.a. StR Sima, Gen.Dir.

Krajcsir, Gen.Dir.Stv. Weinelt

(Wiener Stadtwerke Turm, Sitzungssaal, 25. Stock,

3., Thomas-Klestil-Platz 14) - 12:00 AI Vortrag Österreichische Gesellschaft für

WI Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)

„New Challenges Ahead of the European Union. The

Shape of the Cohesion Policy in the Future EU

Budget“ von polnischem Minister für Investitionen

und Entwicklung, Kwiecinski

(„chatham House Rule“)

(Hofburg Stallburg, 2. Stock, 1., Reitschulgasse

2) - 13:00 II Konsumentenschutzausschuss des Nationalrates

CI (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal

WI 6, 3. OG, Bibliothekshof, 1., Heldenplatz) - 14:00 CI Umweltausschuss des Nationalrates

WI (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

II Pavillon Bibliothekshof, Lokal 4, 2. OG, 1.,

Heldenplatz) - 14:00 WI o HV CA Immo AG

WB (Studio 44, 3., Rennweg 44) - 16:00 WI Forum Internet Service Providers Austria (ISPA)

IT „Wie viel analoge Kompetenz benötigt die

Digitalwirtschaft?“ u.a. mit Barberi (Uni Wien),

Eder-Janca (Zentrum Medienkompetenz und -bildung),

Mossel (Frameless) (nur mit Einladung)

(Sky Lounge der Universität Wien, 9., Oskar-

Morgenstern-Platz 1) - 19:00 WI Podiumsdiskussion Vienna Institute for

AI International Dialogue and Cooperation (vidc)

„China in Afrika - Chance oder Bedrohung?“ mit

Were (Entwicklungsökonomin), Wang (Universität

Leiden), Fischer (Johannes Kepler Universität

Linz), Neuwirth (VIDC) http://go.apa.at/f5bV4Swi

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a)

BURGENLAND Oberwart - 19:30 WI Oberwarter Wirtschaftsgespräche „Innovation -

Chance für die Region“ mit Bgm. Rosner, Präsident

Gerger (Industriellenvereinigung Burgenland), Karg

(Geschäftsführer B.A.U.M. Consult GmbH), CEO

Parapatits (PhytonIQ, Geschäftsführer Zagiczek

(Wirtschaft Burgenland GmbH), Geschäftsführerin

Bieser (avantsmart)

(Messe Oberwart, Halle 1A, Informstraße 1A)

- 08:25 WI PK im ÖBB-Sonderzug nach Oberwart mit

XI Verkehrsminister Hofer, Vogel (Geschäftsführung

Klima- und Energiefonds), Schneemann (Initiator

Innovationslabor act4.energy), Pluy (Vorstand ÖBB

Infrastruktur AG), Pseiner (Geschäftsführung FFG)

(Abfahrt vom Bahnhof Friedberg: 8.00 Uhr; Abfahrt

Bahnhof Pinkafeld: 8.26 Uhr; Ankunft Bahnhof

Oberwart: 8.45 Uhr)

KÄRNTEN Faak am See - 09:30 WI PG Kelag „Glasfaser-Clusterprojekt“

(Hotel Seeleitn, Seeufer Landesstraße 59)

Klagenfurt - 11:00 WI o HV SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

WB (Seepark Hotel - Congress & Spa,

Universitätsstraße 104)

NIEDERÖSTERREICH Göttweig - 09:00 WI Banken-Symposium Wachau 2019 „Digital werden und

physisch präsent sein. Wie sich im Banking der

Zukunft Online- und Offline-Sphäre ergänzen

werden.“ http://www.banken-symposium-wachau.at

(Benediktinerstift Göttweig)

Groß Gerungs - 14:00 CI PK Grüne NÖ, Grüne OÖ „Nein zur Transitstrecke

WI durch unsere Bundesländer und Alternativen dazu“

mit u.a. NÖ Landessprecherin LAbg. Krismer, stv.

OÖ Landessprecher Mayr

(Cafe Weingartner, Schulgasse 65)

OBERÖSTERREICH Kremsmünster * 09:30 WI PK Greiner „Jahrespressegespräch“ mit

anschließender Eröffnung des Greiner Campus

(Greiner Campus, Greinerstraße 70)

Linz - 10:00 WI o HV Linz Textil Holding AG

WB (Linz Textil, Sitzungssaal, Wiener Straße 435) - 17:00 WI PK B&C Privatstiftung „Verliert Österreich im

Standortwettbewerb zwischen China und dem Silicon

Valley“ u. a. mit Hofer (B&C Privatstiftung),

Hochreiter (JKU Linz)

(voestalpine Stahlwelt, Panoramacafe, voestalpine

Straße 4)

Mattighofen - 17:00 WI PK K Factory Racing „Eröffnung der KTM Motohall“

(KTM Motohall, KTM Platz 1)

Schärding - 09:00 CI PK Brauerei Baumgartner „Präsentation der größten

WI ‚Überraschung‘ in der bisherigen Firmengeschichte“

mit GF Altendorfer, Prokurist Moritz

(Brauerei Jos. Baumgartner GmbH, Franz-Xaver-

Brunner Straße 1)

Wels - 10:00 WI PK Reiter Betten & Vorhänge „Enthüllung des

modernsten Heimtextilien-Fachgeschäfts

Österreichs“ mit GF Hildebrand

(Shoppingcity Wels, Betten Reiter, Salzburger

Straße 223)

SALZBURG Salzburg - 10:00 CI Medientermin ÖBB, Modelleisenbahnhersteller Roco

WI „Präsentation der Leonardo da Vinci

KI Kunstlokomotive“ mit u.a. Verkehrslandesrat

Schnöll (ÖVP)

(Hauptbahnhof Salzburg, Bahnsteig 1, Südtiroler

Platz 1)

STEIERMARK Leoben - 10:00 WI PG Industriellenvereinigung Steiermark,

XI voestalpine AG, Asmet „Künstliche Intelligenz in

der Produktion von Werkstoffen - Asmet-Forum 2019“

mit Vstd.-Vors. Rotter, Präs. Knill

(Montanuniversität Leoben, Erzherzog-Johann-Trakt,

Seminarraum D, Franz-Josef-Straße 18)

CHINA Peking * 03:30 WA Bekanntgabe chinesische Verbraucherpreise April

(Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+8)

DEUTSCHLAND Berlin - 15:00 AA PK deutscher Finanzminister Scholz zum Ergebnis

WA des Arbeitskreises Steuerschätzung (07.05.-09.05.)

Bonn * 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Telekom „Ergebnis 1. Quartal“

- 10:00 Telefonkonferenz

Düsseldorf * 07:30 WA Bekanntgabe Metro „Ergebnis 2. Quartal bzw. 1.

Halbjahr“ - 10:00 Telefonkonferenz

Heidelberg * 07:00 WA Bekanntgabe HeidelbergCement „Ergebnis 1. Quartal“

- 10:00 HV in Wiesloch

Unterföhring * 07:30 WA Bekanntgabe ProSiebenSat.1 „Ergebnis 1. Quartal“ -

MA 08:15 Webcast

FRANKREICH Paris * AA Aktions- und Streiktag der Gewerkschaften in

WA Frankreich - 11:00 WA Veröffentlichung OECD „Skills Outlook 2019“ mit

XA Generalsekr. Gurria

IT

GROSSBRITANNIEN London * 08:00 WA Bekanntgabe BT Group (British Telecom) „Ergebnis

IT 4. Quartal“ (Ortszeit: 07:00 Uhr GMT+1)

ITALIEN Mailand * WA Bekanntgabe UniCredit „Ergebnis 1. Quartal“

07:30 Telefonkonferenz

Siena * 07:10 WA Bekanntgabe Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

(MPS) „Ergebnis 1. Quartal“

JAPAN Kyoto - CA Forts. Generalversammlung des Weltklimarats IPCC

WA (bis 12.5.)

XA

KANADA Aurora * WA Bekanntgabe Magna „Ergebnis 1. Quartal“

LUXEMBURG Luxemburg * 07:00 WA Bekanntgabe ArcelorMittal „Ergebnis 1. Quartal“

SCHWEIZ Zürich * 06:45 WA Bekanntgabe Zurich Insurance Group „Ergebnis 1.

Quartal“

USA Washington * 14:30 WA Bekanntgabe US-Erzeugerpreise April * 14:30 WA Bekanntgabe US-Handelsbilanz März

