Verbund - Analysten rechnen im 1. Quartal mit Ergebniszuwächsen

Wien (APA) - Für die am morgigen Mittwoch anstehende Zahlenveröffentlichung des Verbund erwarten die Analysten der Erste Group, der Raiffeisen Centrobank (RCB) sowie der Deutschen Bank deutliche Ergebniszuwächse im ersten Quartal 2019.

Analyst Duncan Scott prognostiziert dem heimischen Energielieferanten ein „starkes Quartal“ und schreibt das einem günstigen Hydrokoeffizienten aber auch den höheren Strompreisen in Österreich zu. Beim Umsatz ergibt sich im Mittel der Prognosen ein Wert von 908,3 Mio. Euro und damit eine Steigerung um über ein Fünftel zum Vorjahresstartquartal.

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird ein Plus von 27,9 Prozent auf 345,3 Mio. Euro erwartet. Beim Betriebsergebnis (EBIT) stehen im Mittel 257 Mio. Euro (plus 36,8 Prozent) und damit die Zeichen noch stärker auf Wachstum. Beim Ergebnis unterm Strich rechnen die Analysten mit 174,8 Mio. Euro (plus 43,7 Prozent).

Verbund - Analystenschätzungen für das erste Quartal 2019 (in Mio. Euro):

Schnitt Vorjahr +/- Umsatz 908,3 748,4 21,4% EBITDA 345,3 270,0 27,9% EBIT 257,3 188,1 36,8% Nettogewinn (bereinigt) 174,8 121,6 43,7% ~

