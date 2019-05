Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Ergebnis von Bürgermeister-Wahl von Istanbul nicht mehr gültig

Ankara - Im März hat es im Land Türkei Bürgermeister-Wahlen gegeben. In der großen Stadt Istanbul gewann überraschend der Kandidat von der Oppositions-Partei CHP. Davor gewann bei solchen Wahlen viele Jahre die Regierungs-Partei AKP. Zu der Partei AKP gehört zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan.

Am Montag wurde die Wahl dann für ungültig erklärt. Dagegen protestierte die Oppositions-Partei CHP heftig. Auch die EU will jetzt genau wissen warum die Wahl ungültig ist.

Erklärung: Oppositions-Partei

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind und nicht der Regierung angehören.

Bub für Prinz Harry und Herzogin Meghan

London - Im Land Großbritannien wird gefeiert. Denn Prinz Harry und seine Frau Meghan sind Eltern eines Buben geworden. Mutter und Kind geht es sehr gut, erzählte Prinz Harry nach der Geburt. Für ihn war die Geburt seines Kindes eine unglaubliche Erfahrung, sagte Harry.

Wie das Baby heißen wird, das ist bis jetzt ein Geheimnis. Sehr viele Menschen wollen das wissen. Am beliebtesten sind im Moment die Namen James, Arthur, Philip und Albert. In wenigen Tagen werden Prinz Harry und seine Frau Maghan den Namen nennen.

Lipizzaner-Pferde sollen Welt-Kultur-Erbe werden

Going - Die Lipizzaner sind eine berühmte Pferde-Rasse. In der Spanischen Hofreitschule in Wien kann man die Show der Lipizzaner sehen. Damit sind die Lipizzaner weltberühmt geworden. Die berühmten Pferde werden in Österreich und in Slowenien gezüchtet.

Österreich und Slowenien wollen die Pferde jetzt bei der UNESCO zum Welt-Kultur-Erbe machen. Damit soll die Lipizzaner-Zucht noch bekannter werden.

Erklärung: UNESCO Welt-Kultur-Erbe

Die UNESCO ist eine Organisation. Sie kümmert sich weltweit um Bildung, Wissenschaft und Kultur. Dinge, die besonders wichtig oder einzig-artig sind, bekommen einen Titel. Der Titel heißt „Welt-Kultur-Erbe“.

In Österreich werden weniger Fahrräder gestohlen

Wien - In Österreich gibt es 6,5 Millionen Fahrräder. Obwohl Fahrräder in Österreich sehr beliebt sind, werden immer weniger gestohlen. Im Jahr 2018 wurden ungefähr 22.600 Fahrräder gestohlen Im Jahr 2017 wurden noch rund 24.800 Fahrräder gestohlen. Im Jahr 2014 wurden rund 28.300 Fahrräder gestohlen.

Weil die Besitzer besser auf ihre Räder aufpassen, werden auch weniger Räder gestohlen. Die Besitzer verwenden gute Fahrrad-Schlösser zum Absperren. Wird aber ein Fahrrad gestohlen, hat der Besitzer meistens Pech. Die Chancen, dass ein gestohlenes Rad wieder gefunden wird, sind sehr schlecht.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++