Prager Börse schließt knapp im Minus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Dienstag knapp im Minus geschlossen. Der tschechische Leitindex PX verlor geringfügige 0,11 Prozent auf 1.063,50 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,54 (Vortag: 0,39) Mrd. tschechischen Kronen.

Der tschechische Aktienmarkt hielt sich damit besser als das sehr schwache europäische Börsenumfeld. International sorgte wie schon am Vortag die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China für schlechte Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag über Twitter angekündigt, Sonderzölle auf chinesische Einfuhren deutlich von zehn auf 25 Prozent zu erhöhen.

Dass sich der PX gegenüber den europäischen Leitbörsen vergleichsweise gut hielt, lag vor allem an einer guten Performance der Finanzwerte. Die Titel der Vienna Insurance Group (VIG) stiegen als stärkster Indexwert um 0,72 Prozent. In einer ähnlichen Größenordnung legten die Papiere der Komercni Banka (plus 0,69 Prozent) und die Anteilsscheine der Moneta Money Bank (plus 0,60 Prozent) zu.

Unter Druck standen dagegen die Aktien des Spirituosenherstellers Stock mit einem Minus von 1,76 Prozent und die Papiere des Softwareunternehmens Avast mit einem Kursabschlag von 1,61 Prozent. Moderate Kursverluste verzeichneten die Index-Schwergewichte CEZ (minus 0,47 Prozent) und Erste Group (minus 0,18 Prozent).

~ ISIN XC0009698371 ~ APA429 2019-05-07/17:03