Rekordpreis für Oskar-Laske-Bild im Linzer Dorotheum erzielt

Linz (APA) - Bei einer Auktion im Dorotheum in Linz hat am Dienstag das Bild „Jahrmarkt des Lebens“ von Oskar Laske für 176.949 Euro den Besitzer gewechselt. Das ist der höchste je für ein Werk des Künstlers erzielte Preis, teilte das Haus in einer Presseaussendung mit.

Oskar Laske (1874-1951) ist ein bedeutender Vertreter der österreichischen Zwischenkriegsmalerei. Er war u. a. Mitglied des Hagenbundes und der Wiener Secession. Wer das 1936 entstandene großformatige Gemälde erstanden hat, wurde nicht bekanntgegeben.