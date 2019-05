Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Verlusten

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 61,26 Dollar und damit um 1,59 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 69,99 Dollar gehandelt.

Die Turbulenzen auf dem Ölmarkt zum Wochenauftakt dürften jedoch weitgehend überstanden sein: „Die Ölpreise haben sich vom ersten Schock über die unerwartete Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China erholt“, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank in ihrem Tageskommentar. Die USA und China sind demnach zusammen für ein Drittel der globalen Ölnachfrage und gut die Hälfte des Nachfragewachstums in diesem Jahr verantwortlich.

Zum einen dürften die Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt unbeirrt weitergehen. Zum anderen dürfte die Ölproduktion durch die US-Sanktionen gegen Venezuela und den Iran weiter fallen. Am Abend wird die US-Energiebehörde EIA die jüngsten Produktionsschätzungen in ihrem Monatsbericht veröffentlichen und damit für weitere Impulse am Ölmarkt sorgen.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.281,91 Dollar und damit etwas schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Montag von 1.282,82 Dollar.

Liste ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 69,99 71,24 -1,75 WTI 61,26 62,25 -1,59 OPEC-Daily 70,23 70,61 -0,54 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.281,91 1.282,82 -0,07 Silber 14,86 14,91 -0,34 Platin 871,93 881,98 -1,14 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 104,50 106,35 -1,74 Kakao 2.333,00 2.333,00 +0,00 Zucker 327,20 327,40 -0,06 Mais 166,00 166,25 -0,15 Sojabohnen 817,50 829,50 -1,45 Weizen 171,75 171,00 +0,44 ~