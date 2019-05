Wiener Rentenmarkt im Späthandel fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Verlauf seine Kursgewinne ausgebaut. Auch der Euro-Bund-Future zeigte sich deutlich höher.

Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten dürften die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft haben, sodass die Nachfrage nach Anleihen anzog. So hatte die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Währungsraum erneut gesenkt. Darüber hinaus hatten in Deutschland die Auftragseingänge in der Industrie im März zwar zugelegt. Der Anstieg blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Weiterhin steht der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus der Anleger. Die USA hatten zuletzt höhere Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt, weil sie unzufrieden mit den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern sind. Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, gehen die Gespräche zwischen den beiden Wirtschaftsriesen allerdings weiter. Nach Angaben der chinesische Regierung wird der chinesische Vizepremier Liu He in die USA zu der angesetzten Gesprächsrunde reisen, was als positives Zeichen gewertet werden kann.

Um 17.10 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 166,07 um 63 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,44). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,76. Das Tageshoch lag bisher bei 166,14, das Tagestief bei 165,24, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 90 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 708.825 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,04 (zuletzt: 1,08) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,26 (0,29) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,25 (-0,22) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,55 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 111,00 111,20 1,04 110,06 110,65 Bund 29/02 10 0,50 102,33 102,38 0,26 101,95 102,12 Bund 24/10 5 1,65 110,44 110,61 -0,25 110,34 110,44 Bund 21/09 2 3,5 109,60 109,66 -0,55 109,61 109,65 ~