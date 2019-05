Telekom Austria - RCB senkt Kursziel von 8,00 auf 7,70 Euro

Wien (APA) - Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Aktien der Telekom Austria nach der jüngste Zahlenvorlage von 8,00 auf 7,70 Euro gesenkt. Gleichzeitig bestätigte RCB-Analyst Bernd Maurer jedoch seine Kaufempfehlung „Buy“ für die Titel. An der Wiener Börse standen die Aktien zuletzt bei 6,75 Euro

Die am Montag vergangener Woche vorgelegten Zahlen seinen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, heißt es in der Analyse. Positiv hebt der Analyst die steigende Ergebnisbeiträge aus den Märkten in Mittel- und Osteuropa (CEE) hervor. In Österreich sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gesunken, allerdings hauptsächlich wegen des hohen Vergleichswerts des Vorjahresquartals. Zusätzliches Momentum für den Konzern hätten die Zahlen nicht geliefert, hält Maurer fest.

Zu den potenziellen Risikofaktoren zählt er neben einem zyklischen Abschwung auch negative Marktauswirkungen durch die Übernahmen der beiden wichtigsten Telekom-Konkurrenten in Österreich - konkret den Kauf von UPC durch T-Mobile Österreich und die Übernahme von Tele2 durch Hutchison. Vor diesem Hintergrund sei keine deutliche Verbesserung der Ebitda-Margen zu erwarten.

Die Bewertung der Telekom-Aktie hält der RCB-Analyst allerdings für attraktiv, sie würde derzeit mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den westeuropäischen Konkurrenten gehandelt. Entsprechend bleibt es bei der „Buy“-Empfehlung.

