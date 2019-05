Fußball: Wereja Stara Sagara aus bulgarischer Liga ausgeschlossen

Sofia (APA/Reuters) - Bulgariens Fußball-Verband (BFU) hat am Dienstag den Tabellenletzten Wereja Stara Sagora aus der höchsten Spielklasse ausgeschlossen. Grund dafür sind wiederholte Wettbetrugsvorwürfe, die durch das Frühwarnsystem der UEFA an die BFU gemeldet worden sind. Club-Besitzer Galin Mihajlow kündigte sogleich Protest gegen den Ausschluss an.