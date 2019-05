Merkel traf libyschen Regierungschef Fayez al-Sarraj

Berlin/Tripolis (APA/dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagabend den Chef der international anerkannten libyschen Regierung, Fayez al-Sarraj, zu einem Meinungsaustausch empfangen. Mit dem Besuch dürfte Merkel auch unterstreichen, welche Partei sie in dem Konflikt in Libyen als wichtigen Gesprächspartner sieht.

Für eine politische Lösung der Krise will sich Merkel in der EU intensiv für eine einheitliche Haltung einsetzen.

Deutschland habe nach der damaligen Enthaltung als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat Mitverantwortung für die derzeitige Lage in Libyen, erläuterte die Kanzlerin jüngst während ihrer Afrikareise. Sie werde ihren Beitrag dazu leisten, dass etwa Frankreich und Italien zu einer einheitlichen Haltung fänden und Europa nicht mehr mit zwei verschiedenen Positionen auftrete. Merkel betonte damals zugleich, für ein Ende der Krise werde auch ein Beitrag der Afrikanischen Union (AU) notwendig sein.

In Libyen hatten Truppen des Generals Khalifa Haftar kürzlich eine Offensive auf Tripolis begonnen, wo die international anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj ihren Sitz hat. Unterstützt wird Haftar von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Saudi-Arabien, Russland und auch Frankreich.