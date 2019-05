Irakische Regierungskreise: US-Außenminister Pompeo in Bagdad

Bagdad (APA/AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo ist am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Bagdad gelandet. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Abend aus irakischen Regierungskreisen erfuhr, sollte Pompeo dort Iraks Regierungschef Adel Abdul Mahdi treffen. Der Chefdiplomat aus Washington hatte zuvor kurzfristig seinen für Dienstag geplanten Berlin-Besuch „aufgrund dringender Angelegenheiten“ abgesagt.