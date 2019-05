Fußball: Toto-Ergebnisse Runde 19A

Wien (APA) - Ergebnisse der Toto-Runde 19A vom Dienstag:

~ 1 FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 1 2 Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur MITTWOCH 3 FC Valencia - FC Arsenal DONNERSTAG 4 FC Chelsea - Eintracht Frankfurt DONNERSTAG 5 FK Sarajevo - NK Siroki Brijeg MITTWOCH

6 Vaasa PS - HJK Helsinki 1:1 X 7 FC Inter Turku - Rovaniemi PS 3:0 1 8 Tampereen Ilves - FC Honka 1:1 X 9 Ham-Kam - Sogndal IL MITTWOCH 10 Degerfors IF - IK Brage 1:0 1 11 Nyköbing FC - Hvidovre IF MITTWOCH 12 Naestved BK - FC Roskilde MITTWOCH 13 BK Fremad Amager - Lyngby BK MITTWOCH 14 Viborg FF - FC Fredericia DONNERSTAG 15 Columbus Crew - LA Galaxy DONNERSTAG 16 NY Red Bulls - Montreal Impact DONNERSTAG 17 Chicago Fire - New England Revolution DONNERSTAG 18 Atlanta United FC - FC Toronto DONNERSTAG

Spiele 1 bis 5: Torwette, Fixspiele Spiele 6 bis 18: Wahlspiele

Es zählt das Ergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung (Ende der 2. Spielhälfte).

(Ohne Gewähr) ~