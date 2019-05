Fußball: Liverpool schaffte 2 - Meinungen Origi Henderson

Liverpool (APA/dpa) - „Unglaublich, das ist schwer in Worte zu fassen. Es war ein unglaublicher Abend. Das ist einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Dies wird in Erinnerung bleiben“, sagte Matchwinner Divock Origi und Kapitän Jordan Henderson fügte hinzu: „Der Glaube in unserer Kabine ist großartig. Wir wussten, dass wir etwas Spezielles erreichen können. Das ist eine besondere Nacht.“