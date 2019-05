Fußball: Liverpool schaffte 3 - Meinungen Alisson und Klopp

Liverpool (APA/dpa) - „Jürgen Klopp hat es geschafft, dass die Mannschaft immer daran geglaubt hat“, lobte Schlussmann Alisson seinen Trainer. Der Brasilianer war im Vorjahr noch im Roma-Tor gestanden und damit schon zum zweiten Mal bei Comeback-Heimsiegen gegen Barcelona maßgeblich beteiligt. „Ich weiß nicht, wie die Jungs das geschafft haben“, gab indes Klopp nach dem Match zu Protokoll.

„Das sind Mentalitäts-Giganten. Das ist verrückt! Ich hoffe, dass ich mich in 50 Jahren daran noch erinnern kann“, betonte der 51-jährige Deutsche, der zum dritten Mal nach 2013 (Dortmund) und 2018 im Champions-League-Finale steht. „Das ist eine außergewöhnliche Nacht, das haut dich um. (...) Wir hatten nach dem Spiel in Barcelona schon das Gefühl, dass noch was drin ist. An die Chance habe ich geglaubt. Nicht daran, dass es klappt.“