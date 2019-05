Schüsse in Schule in Colorado: mindestens sieben Verletzte

Denver (Colorado) (APA/dpa/Reuters) - Bei der Schießerei in einer Schule in Colorado sind mindestens sieben Schüler verletzt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagte Polizeisprecherin Holly Nicholson-Kluth am Dienstag vor Journalisten an der Schule in Highlands Ranch in Douglas County.

Nicholson-Kluth geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei den Verdächtigen um Jugendliche handle, das sei aber nicht bestätigt. Es sei unklar, ob es sich um Schüler dieser Schule handle. Angaben zu den Verletzten machte die Sprecherin nicht. Zuvor hatte sie von mehreren verletzten Schülern gesprochen.

Nicholson-Kluth sagte, in der Schule befänden sich ein Kindergarten sowie die Klassen eins bis zwölf. Die Polizei sei alarmiert worden, nachdem kurz vor 14 Uhr (Ortszeit/22 Uhr MESZ) in den mittleren Klassen Schüsse gefallen seien. Die nächste Polizeidienststelle sei in der Nähe der Schule, daher seien Sicherheitskräfte schnell vor Ort gewesen. Auch bei ihrer Ankunft und beim Eindringen in die Schule hätten Polizisten Schüsse gehört.

Ein Mann, der das örtliche KOA-Radio anrief, erzählte dem Sender, dass zwei Personen in das Klassenzimmer seines Sohnes gestürmt waren, das Feuer eröffneten und zwei Schüler verletzten. Der Vater sagte, die Opfer seien am Leben und die Schüler könnten die Schützen entwaffnen.

An der Colorado-Schule, die Volks-, Mittel- und Oberschule auf einem Campus vereint, sind 1.850 Schüler eingeschrieben.

Die betroffene Schule ist nur knapp neun Kilometer Luftlinie von der US-Highschool Columbine in Littleton in Jefferson County entfernt, wo sich im vergangenen Monat ein Schulmassaker zum 20. Mal jährte. Am 20. April 1999 hatten an der Schule zwei mit Pistolen und Gewehren bewaffnete Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen, anschließend töteten sie sich selbst. 24 Menschen wurden verletzt.