Geiselnehmer von Toulouse in Polizeigewahrsam

Toulouse (APA/dpa) - Der bewaffnete Jugendliche, der in der Nähe der französischen Stadt Toulouse für mehrere Stunden vier Frauen als Geiseln genommen hatte, ist festgenommen worden. Das teilte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am späten Dienstagabend mit. Der Jugendliche hatte sich nach dem Ende der Geiselnahme in einem Zigarettengeschäft und Wettbüro in Blagnac verschanzt.

Einsatzkräfte der Eliteeinheit RAID überwältigten ihn. Einige Stunden zuvor waren die Geiseln unverletzt freigekommen.

Die Geiselnahme hatte gegen 16.30 Uhr begonnen. Die Gegend um das Zigarettengeschäft wurde weiträumig abgesperrt, Spezialkräfte waren im Einsatz. Die Polizei forderte Bürger auf, den Bereich in Blagnac zu meiden. Gegen 20 Uhr wurde die erste Geisel aus der Gewalt des jungen Mannes befreit, kurze Zeit später kamen auch die drei anderen Frauen frei.