Steinhoff verbuchte milliardenschweren Betriebsverlust

Sandton/Amsterdam (APA/Reuters) - Infolge des Bilanzbetrugs hat der südafrikanisch-deutsche Handelskonzern im Jahr 2017 einen operativen Verlust in Höhe von 3,7 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Das teilte Steinhoff am Dienstag bei der verspäteten Vorlage seines Jahresberichts mit. Das Unternehmen mit Wurzeln in Westerstede bei Bremen hatte die Investoren mit einem milliardenschweren Bilanzskandal schockiert.

Kika/Leiner wurden durch die Steinhoff-Gruppe an den Tiroler Investor Rene Benko notverkauft.

