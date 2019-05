Litauer wählen Nachfolger für Polit-Titanin Grybauskaite

Vilnius (APA) - In Litauen findet am kommenden Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl statt. Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die seit zehn Jahren amtierende Dalia Grybauskaite. Gleichzeitig mit der Präsidentenwahl stimmen rund 2,4 Millionen Litauer über die Einführung von Doppelstaatsbürgerschaften und eine Reduktion der Parlamentssitze ab.

Die drei Abstimmungen dürften in mehrfacher Hinsicht die Weichen für die Zukunft des größten der drei baltischen EU-Mitglieder sein. Zum einen tritt die seit einem Jahrzehnt als Gewissen und als streitbarer Europa-Garant agierende Grybauskaite verfassungsbedingt ab. Ihr Nachfolger dürfte es schwer haben, in die Fußstapfen der 63-jährigen Polit-Titanin zu treten, die auch als mögliche künftige EU-Ratspräsidentin gehandelt wird.

Von den insgesamt neun antretenden Kandidaten haben nur drei realistische Chancen auf das Amt. Dies sind der unabhängige Wirtschaftsprofessor Gitanas Nauseda, für die konservative Heimatunion Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte sowie der amtierende Regierungschef vom Verbund der Bauern und Grünen, Saulius Skvernelis. Es wird eine Stichwahl erwartet, die gleichzeitig mit der EU-Wahl am 26. Mai stattfinden würde.

In den Umfragen zur EU-Wahl liegen die Regierungsparteien derzeit voran, bei der Wahl um das Staatsoberhaupt droht allerdings eine bittere Niederlage. Der gemeinsamen Regierungskandidat Skvernelis lag in den Umfragen vor der Wahl jeweils rund zehn Prozentpunkte hinter seinen beiden Konkurrenten. Der Verbund Bauern und Grüne hat angekündigt, sich im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Wahlniederlagen jedenfalls aus der Regierung zurückziehen zu wollen.

Die restlichen Kandidaten liegen in den Umfragen weit abgeschlagen. Es sind dies der amtierende EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Vytenis Povilas Andriukaitis, der Philosoph Arvydas Juozaitis, die EU-Abgeordneten Valentinas Mazuronis und Valdemar Tomasevski, sowie die Seimas-Mitglieder Mindaugas Puidokas und Naglis Puteikis.

Bei den Volksabstimmungen geht es zum einen um die Einführung einer regulären Doppelstaatsbürgerschaft für geborene Litauer. Hintergrund für die von 114 der Parlamentsmitgliedern getragene Initiative sind Befürchtungen, die Mehrheit der rund 200.000 in Großbritannien lebenden Litauer könnten nach dem Brexit für die britische Staatsbürgerschaft und so den kontinuierlichen Bevölkerungsschwund des baltischen Staates weiter verschlimmern. Derzeit gilt in Litauen eine ähnliche Regelung wie in Österreich.

Bei der zweiten Volksabstimmung handelt es sich um ein Wahlversprechen der aktuellen Minderheitsregierung aus Verbund Bauern und Grüne und den Sozialdemokraten aus dem Jahr 2016. Wenn die Litauer am Sonntag ihren Sanktus geben, wird das Parlament in Vilnius (Seimas) künftig nur mehr 121 statt 141 Sitze haben.

Beide Referenden sind nur gültig, wenn mindestens die Hälfte der rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten daran teilnehmen. Bei der Doppelstaatsbürgerschaft muss außerdem Zahl der Ja-Stimmen mindestens 1,236.203 betragen, da die geplante Änderung eine Verfassungsbestimmung notwendig macht.