„Generalist“ Wolfgang Kos feiert 70. Geburtstag

Wien (APA) - Er ist Journalist, Autor, ehemaliger Museumsdirektor, Kurator und Historiker: Mit Wolfgang Kos feiert ein vielseitiger Österreicher am Sonntag (12.5.) seinen 70. Geburtstag. Seinen beruflichen Werdegang begann er als Oberstufenschüler bei einer Lokalzeitung - zuletzt kuratierte er im Herbst 2018 eine Ausstellung in Wien. Bekanntheit erlangte Kos zuerst als Radiojournalist bei Ö3.

Der am 12. Mai 1949 in Mödling (NÖ) geborene Wolfgang Kos übersiedelte für das Studium der Geschichte und Politologie nach Wien und entdeckte dort seine Leidenschaft fürs Radio. In der Jugendredaktion von Ö3 wurde die legendäre „Musicbox“ gesendet, wo er etwa gemeinsam mit Andre Heller ab 1968 arbeitete, später übernahm er die Leitung der Musiksendung und entwickelte noch eine weitere auf Ö3: Das „Popmuseum“.

Der Jubilar blieb dem Radio treu und arbeitete außerdem bei Ö1 beim Wochenendmagazin „Diagonal“. Neben seiner journalistischen Tätigkeit zog es ihn aber auch zur Universität und er unterrichtete Zeitgeschichte und visuelle Kultur. Darüber hinaus war er als Autor tätig oder gestaltete etwa die „Töne & Gegentöne“-Reihe der Wiener Festwochen. Er beschäftigte sich aber nicht nur als Journalist mit Musik, in den 1980er-Jahren war er selbst als Musiker bei der Band Leider keine Millionäre dabei.

Kos, der oft als „Generalist“ bezeichnet wurde, beschäftigte sich immer wieder mit Museologie und kuratierte beispielsweise die Niederösterreichische Landesausstellung 1992 oder „Alpenblick“ in der Kunsthalle. 2003 erfolgte dann der Einstieg in die Welt der Museen als Direktor. Er leitete zwölf Jahre lang das Wien Museum - das zuvor noch als „Museen der Stadt Wien“ bezeichnet wurde.

Nicht nur mit publikumswirksamen Ausstellungen machte sich Kos einen Namen, sondern auch mit dem Innenausbau des Museums mit dem Atrium am Standort Karlsplatz. Den Besuchern in Erinnerung bleiben wohl die besonders erfolgreichen Ausstellungen „Alt Wien - Die Stadt, die niemals war“, die sich den Stereotypen des nostalgischen Wiens widmete, „Kampf um Wien“, die die Hauptstadt in der Ausnahmesituation um 1930 zeigte, und „Experiment Metropole“, die sich mit Wien um 1870 befasste.

Im September 2015 übergab Kos das Amt des Museumsdirektor an seinen Nachfolger Matti Bunzl. Seither widmete sich Kos wieder der Musik und arbeitete als Moderator für Ö1 - erneut für die Sendung „Popmuseum“ - und veröffentlichte 2017 das Buch „99 Songs. Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts“. Doch auch die Kunst kam nicht zu kurz - er kuratierte im Herbst 2018 im Rahmen des Galeriefestivals „Curated by“ die Ausstellung „Vienna Transit“ in der Galerie Georg Kargl Fine Arts.

