AUSSENPOLITIK - Termine von Mi, 08.05.19 bis Do, 09.05.19

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 08. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - 10:30 AI Diskussion anlässlich des Europatages am 9. Mai

mit Jugendlichen von EYFON (European Youth Forum

Neumarkt), Bundespräsident Van der Bellen

(Volksgarten-Pavillon, 1, 1., Burgring) * 14:00 AI Verabschiedung des Mali-Kontingents des

II Bundesheers mit u.a. Verteidigungsminister

Kunasek, Vizekanzler Strache

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Bundesministerium für Landesverteidigung,

Innenhof, 9., Rossauer Lände 1) - 15:00 II EU-Wahl: Diskussionsveranstaltung Jüdische

AI österreichische HochschülerInnen (JÖH) „Jüdisches

Leben in Europa“ mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat

Schieder

(IKG-Gemeindezentrum, 1., Seitenstettengasse 2) * 20:15 II EU-Wahl: „2 im Gespräch“ - 8 Konfrontationen

AI (ORF2)

(ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 II PK AK Burgenland, ÖGB Burgenland „Präsentation der

AI neuen Broschüre: ‚Wir in der EU!‘“ mit Präsident

WI Michalitsch (AK Burgenland), ÖGB-Landessekretär

Rotpuller, Lukic-Zjajo (AK-Expertin),

Gewerkschaftsschüler Kenyeri und Neuhold

(AK/ÖGB-Haus, Kleiner Saal, Wienerstraße 7)

KÄRNTEN Klagenfurt - 13:00 AI Bund-Länder-Tagung zur Entwicklungszusammenarbeit

II (Verwaltungszentrum, C2, Mießtalerstraße)

OBERÖSTERREICH Linz * 09:00 AI PK Land Oberösterreich „Laufzeit. Verlängert.

CI Gefahr“ u. a. mit LR Anschober (Grüne), Renneberg

II (INRAG)

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) - 09:30 AI Konferenz Anti Atom Komitee,

II atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen

CI Atomgefahr Nuclear Energy Conference 2019

„Laufzeit. verlängert. Gefahr“ mit u.a. Renneberg

(Leiter der deutschen Atomaufsichtsbehörde)

(Kulturzentrum Ursulinenhof, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit - Nach Bestätigung von

Teilnahme Großbritanniens an EU-Wahl

Sitzung des britisch-irischen Rates RUMÄNIEN/EUROPÄISCHE UNION Sibiu (Hermannstadt)/Brüssel * AA Nach dem TV-Duell der EU-Spitzenkandidaten - Vor

EU-Gipfel in Rumänien

18:00 EU-Kommissionspräsident Juncker bei

Bürgerdialog in Sibiu ---------------------------------------------------------------------

BOSNIEN-HERZEGOWINA Sarajevo - WI Arbeitsbesuch von Finanzminister Löger

AI

II

FRANKREICH Paris * AA Libyens international anerkannter Regierungschef

Sarraj in Frankreich

Treffen mit Präsident Macron

GRIECHENLAND Athen - 10:00 AA Griechischer Ministerpräsident Tsipras stellt

erneut Vertrauensfrage (Ortszeit: 11:00 Uhr GMT+3)

IRAK Bagdad * AA US-Außenminister Pompeo vor Hintergrund erhöhter

Spnannungen mit dem Iran im Irak

IRAN Teheran * AA Iran informierte Vertragspartner des Wiener

Atomdeals über Teilaussetzung des Abkommens

LIBYEN Tripolis * AA Entwicklung bei Kämpfen um libysche Hauptstadt

Tripolis

RUSSLAND Moskau * AA Iranischer Außenminister Zarif bei russischem

Amtskollegen Lawrow

SÜDAFRIKA Kapstadt * AA Parlamentswahlen in Südafrika

SYRIEN Idlib * AA Massenflucht wegen Kämpfen in Nordwestsyrien

THAILAND Bangkok * AA Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse der

Parlamentswahlen erwartet

TÜRKEI Istanbul * AA Internationale Kritik nach Annullierung der

Bürgermeisterwahl in Istanbul

USA Washington * WA Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zu weiteren

AA Handelsgesprächen in den USA * AA Justizausschuss des US-Kongresses plant Resolution

für Verfahren gegen US-Justizminister Barr

VENEZUELA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

WELTWEIT - AA Tage des Gedenkens und der Versöhnung für die

Opfer des Zweiten Weltkriegs (08.05. - 09.05.) - CA Internationaler Rotkreuz-Tag

AA

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Donnerstag, 09. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - 10:30 KI Wiener Festwochen: Brunch anl. Rede „Eine Rede an

AI Europa 2019“ mit Intendant Slagmuylder, Marte

(Erste Stiftung), Randeria (IWM)

(Judenplatz, 1.) - 11:00 WI PK Industriellenvereinigung (IV) „Europa 2030 -

AI Die Forderungen der Industrie für die Zukunft der

II EU - Präsentation IV-Positionspapier“ mit

Präsident Kapsch, Generalsekretär Neumayer

(Haus der Industrie, IV-Lounge, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) * 11:00 II EU-Wahl: PK NEOS „Projekt 50+ für eine höhere

AI Wahlbeteiligung“ mit u.a. stv. Klubobmann Scherak,

Gen.Sekr. Donig

(NEOSphäre, 7., Neustiftgasse 73-75) - 12:00 AI Vortrag Österreichische Gesellschaft für

WI Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)

„New Challenges Ahead of the European Union. The

Shape of the Cohesion Policy in the Future EU

Budget“ von polnischem Minister für Investitionen

und Entwicklung, Kwiecinski

(„chatham House Rule“)

(Hofburg Stallburg, 2. Stock, 1., Reitschulgasse

2) - 18:00 AI Eröffnung Ausstellung „Bewegende Momente - Das

KI Ende der Teilung Europas“ mit u.a.

Nationalratspräsident Sobotka

(Heldenplatz, 1.) - 18:00 II EU-Wahl: Diskussion NEOS „Vor den Vereinigten

AI Staaten von Europa“ mit Spitzenkandidatin Gamon

und Hannes Androsch

(Labstelle, 1., Wollzeile 1) - 19:00 AI Podiumsdiskussion GewerkschafterInnen gegen

II Atomenergie und Krieg (ggae) „EU: Auf dem Weg zur

Kriegsunion - Gefahr für Österreichs Neutralität

und den Frieden in Europa“ mit Thomas Rothner

(Friedensforscher), Kaplan Franz Sieder (Pax

Christi), Sara Tavares da Costa (Young European

Socialists), Makus Strohmeier (ÖGB) )

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Amerlinghaus, 7., Stiftgasse 8) - 19:00 AI Vortrag „A Negotiated Two-State Solution: Vision

And Reality“ von Hanan Ashrawi (PLO Executive

Committee) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) - 19:00 WI Podiumsdiskussion Vienna Institute for

AI International Dialogue and Cooperation (vidc)

„China in Afrika - Chance oder Bedrohung?“ mit

Were (Entwicklungsökonomin), Wang (Universität

Leiden), Fischer (Johannes Kepler Universität

Linz), Neuwirth (VIDC) http://go.apa.at/f5bV4Swi

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) * 19:00 KI Wiener Festwochen: Rede „Judenplatz 1010 - Eine

AI Rede an Europa 2019“ von und mit Timothy Snyder

(Judenplatz, 1.) - 19:00 AI Vortrag Solidaritätskomitee f. Palästina

„Kolonialismus und/oder Demokratie“ von ehemaliger

Knesset-Abgeordneter Hanin Zoabi

(WUK, Initiativenraum, 9., Währinger Straße 59)

NIEDERÖSTERREICH Grafenegg - 18:00 AI Festakt zum Europatag „30 Jahre Öffnung des

II Eisernen Vorhangs“ mit Bundespräsident Van der

Bellen, LH Mikl-Leitner (ÖVP)

(Reitschule Grafenegg, Grafenegg 10) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT - AA Europatag der EU RUMÄNIEN Sibiu (Hermannstadt) * BILD AA Informeller EU-Gipfel der Staats- und

AI Regierungschefs mit u.a. Bundeskanzler Kurz

II 12:00 Doorstep

18:10 PK mit Kurz ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin - 15:00 AA PK deutscher Finanzminister Scholz zum Ergebnis

WA des Arbeitskreises Steuerschätzung (07.05.-09.05.)

FRANKREICH Paris * AA Aktions- und Streiktag der Gewerkschaften in

WA Frankreich

ISRAEL Jerusalem - AA Unabhängigkeitstag in Israel

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 09:00 AA EU: Vorstellung des Bands „EU-Mitgliedschaft und

AI Autonomie“ mit u.a. LH Kompatscher (SVP)

(Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1)

UNO Genf - AA UNO-Menschenrechtsrat untersucht Lage der

Menschenrechte in Nordkorea

WELTWEIT - AA Tage des Gedenkens und der Versöhnung für die

Opfer des Zweiten Weltkriegs (08.05. - 09.05.)

