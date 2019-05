Russe stürzte beim Paragleiten in Kärnten ab

Berg im Drautal (APA) - Ein 26 Jahre alter Russe ist am Dienstag beim Paragleiten in Kärnten auf der Emberger Alm (Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau) abgestürzt. Eine Windböe hatte ihn laut Polizei zu Boden gedrückt, er prallte auf einer Wiese auf. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Pilot per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.