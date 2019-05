Deutsche Unternehmen erhöhen überraschend Produktion

Berlin (APA/Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im März trotz sinkender Industrie-Aufträge unerwartet hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,5 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hingegen hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Im gesamten ersten Quartal ging es 0,5 Prozent nach oben.

In den kommenden Monaten geht das Ministerium „weiterhin von einer gedämpften Industriekonjunktur“ aus. „Das Baugewerbe hingegen meldet seit Jahresbeginn kräftige Produktionszuwächse und befindet sich weiter in der Hochkonjunktur.“ Hier gab es im März ein Plus von 1,0 Prozent, während die Industrie 0,4 Prozent mehr herstellte.

Die deutsche Industrie hatte im März nach zwei deutlichen Rückgängen in Folge wieder ein Auftragsplus geschafft und 0,6 Prozent mehr Bestellungen eingesammelt als im Februar. Dennoch werten Ökonomen dies noch nicht als Wende zum Besseren. Denn die globale Konjunkturabkühlung macht den Unternehmen zu schaffen.