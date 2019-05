Mann verkaufte in Slowenien gestohlenes Auto in Niederösterreich

Gerasdorf bei Wien (APA) - Wegen Hehlerei wird nach einem Mann gesucht, der im Bezirk Korneuburg einen in Slowenien gestohlenen Pkw verkauft hat. Am Mittwoch wurde ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Der Verkauf wurde laut niederösterreichischer Exekutive am 27. März um 18.35 Uhr in einer Tiefgarage in Gerasdorf bei Wien abgewickelt. Hinweise werden an die örtliche Polizeiinspektion (Tel.: 059133-3224) erbeten.

Der Käufer zahlte einen niedrigen fünfstelligen Betrag für das im Februar gestohlene Fahrzeug. Der Täter wurde als jung und groß beschrieben. Er hat dunkle Haare, die an den Seiten abrasiert sind, und spricht der Aussendung zufolge vermutlich niederösterreichischen Dialekt.