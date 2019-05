Volkstheater Wien - Die Premieren der Saison 2019/20

Wien (APA) - Die Saison 2019/20 ist die fünfte und letzte Spielzeit von Intendantin Anna Badora am Volkstheater Wien. Im Folgenden die angekündigten Premieren gemäß der Unterlagen zur heutigen Spielplankonferenz:

~ Stück Regie Premierendatum Spielort „Die Merowinger Anna Badora 11.9.2019 Volkstheater oder Die totale Familie“ nach dem Roman von Heimito von Doderer in der Bearbeitung von Franzobel (UA) „Nur Pferden gibt Milos Lolic 22.9.2019 Volkstheater man den Gnadenschuss“ nach dem Roman von Horace McCoy „Die Reißleine“ Anna Marboe 27.9.2019 Volkstheater/Bezi von David rke Lindsay-Abaire (ÖEA) „Raunen“ Ein ab Oktober Volx/Margareten Projekt des Jungen Volkstheaters in Margareten und Meidling von Constance Cauers und Malte Andritter „Haummas net Sara Ostertag 10.10.2019 Volx/Margareten sche?“ Eine Reise durch die Geschichten des Wiener Gemeindebaus mit Christine Nöstlinger (UA) „Der gute Mensch Robert Gerloff 12.10.2019 Volkstheater von Sezuan“ von Bertolt Brecht „Wer hat meinen Christina Rast 15.11.2019 Volkstheater Vater umgebracht“ nach dem Buch von Edouard Louis (DEA) „Monsieur Ibrahim Jan Gehler 29.11.2019 Volkstheater/Bezi und die Blumen rke des Koran“ von Eric-Emmanuel Schmitt „Peer Gynt“ von Viktor Bodo 7.12.2019 Volkstheater Henrik Ibsen „In der Felix Hafner Jänner 2020 Volx/Margareten Strafkolonie“ von Franz Kafka „Schwere Knochen“ Alexander Charim 15.1.2020 Volkstheater/Hall nach dem Roman e E von David Schalko (UA) „Urfaust / Berenice Februar 2020 Volx/Margareten FaustIn and out“ Hebenstreit von Johann Wolfgang Goethe/Elfriede Jelinek „Weh dem, der Martin Pfaff 14.2.2020 Volkstheater/Bezi lügt!“ von Franz rke Grillparzer „Schuld & Söhne“ Christine Eder 15.2.2020 Volkstheater/Hall (Arbeitstitel) e E von Christine Eder (Text) und Eva Jantschitsch (Musik) (UA) „Körper-Krieg“ Armin Petras März 2020 Volx/Margareten von Armin Petras (UA) „Warten auf Jonas Knecht 24.4.2020 Volkstheater/Bezi Godot“ von Samuel rke Beckett „Wir Florentina Mai 2020 Volx/Margareten Hungerkünstler/in Holzinger nen“ (Arbeitstitel) von Florentina Holzinger (UA) ~ (S E R V I C E - www.volkstheater.at)