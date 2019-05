Chinesischer Autozulieferer Xingyu baut neues Werk in Serbien

Belgrad (APA) - Der chinesische Autozulieferer Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Mehrheitseigentümer des burgenländischen Flachkabelherstellers I&T, will im südserbischen Nis ein neues Werk um rund 50 Mio. Euro errichten. Das sagte Serbiens Wirtschaftsminister Goran Knezevic laut serbischen Medienberichten.

Die Bauarbeiten für die Fabrik sollen 2020 beginnen, der neue Betrieb soll 1.000 Leute beschäftigen. Die Produktion sei für die führenden Autobauer in Frankreich, Deutschland und die Slowakei bestimmt, heißt es.