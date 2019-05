Van der Bellen trifft Präsident Putin kommenden Mittwoch in Sotschi

Moskau/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Arbeitsbesuch am kommenden Mittwoch in Sotschi. Dort starten die beiden Staatsoberhäupter das von ihnen angeregte bilaterale zivilgesellschaftliche Forum „Sotschi-Dialog“, teilte die Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA mit.

Der Sotschi-Dialog soll die bilateralen Beziehungen stärken und die Kontakte in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Kunst sowie Sport fördern. Ein Personenkomitee auf beiden Seiten soll dafür sorgen. Ko-Vorsitzende sind auf österreichischer Seite Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und auf russischer der ehemalige Bildungsminister und Putin-Assistent Andrej Fursenko. Den Startschuss gaben Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und ihr Amtskollege Sergej Lawrow mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zum Dialog im März.

„Es geht darum, das gegenseitige Verständnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Staaten weiter zu verbessern“, erklärte Van der Bellens Sprecher, Reinhard Pickl-Herk. „Vergleichbare Dialogplattformen sind der russisch-deutsche Petersburger Dialog und der russisch-französische Trianon Dialog.“ Beim deutsch-russischen und deutsch-französischen Dialogforum werde laut dem Russland-Experten Gerhard Mangott auch über Themen gesprochen, „die Russland unangenehm sind“ wie die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Parteien und die Medienfreiheit. Das scheint beim Sotschi-Dialog vorerst nicht der Fall.

Van der Bellen und Putin werden am Mittwoch aber auch zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen. Dabei soll es auch um europäische und internationale Fragen gehen. Österreich und Russland arbeiten in vielen Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur gut zusammen, teilte Pickl-Herk mit. Die österreichischen Direktinvestitionen in Russland betragen demnach mehr als sechs Milliarden Euro, und es gibt rund 650 österreichische Firmenniederlassungen.

Vor allem die Krise in und um die Ukraine haben die Beziehungen zwischen der EU und Russland jedoch beeinträchtigt. Österreich ist „der Einheit der EU verpflichtet und unterstützt vollinhaltlich die gemeinsamen Positionen der EU“ und damit auch die Sanktionen gegen Russland, betonte der Sprecher weiter. „Gleichzeitig ist der Dialog mit Russland wichtig, nicht zuletzt auch um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.“

Van der Bellen und Putin waren am 5. Juni 2018 zum Anlass des 50. Jahrestags des ersten Gas-Liefervertrags zwischen der Sowjetunion und Europa zusammengetroffen. Putin wurde bei diesem sechsten Offiziellen Besuch in Österreich sehr freundlich empfangen. Der russische Präsident lobte dabei die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und kritisierte die Sanktionen als „schädlich für alle“. Für etwas Verwunderung sorgte damals die Aussage Van der Bellens, wonach es keine grundsätzliche Vertrauenskrise mit Russland gebe. Noch mehr Verwunderung gab es international aber über den Ehrengast Putin bei der Hochzeit von Kneissl im August 2018.