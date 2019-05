Drogenhändler nahe oststeirischem Schulzentrum festgenommen

Hartberg (APA) - Die Polizei hat bei einer Kontrolle nahe eines Bundesschulzentrums im oststeirischen Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) einen Drogenhändler festgenommen. Der 21-Jährige wurde mit Suchtgiftutensilien wie Grammwaage und Kräutermühle, auch „Grinder“ genannt, sowie einer geringen Menge Cannabis, mehreren Tabletten und weiteren Substanzen erwischt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Der 21-Jährige war in der Umgebung des Bundesschulzentrums gegen 10.40 Uhr kontrolliert worden. Neben den Drogen hatte er Bargeld in „szenetypischer Stückelung“ bei sich. Der Mann wurde angezeigt. Weitere Erhebungen bezüglich möglicher Abnehmer sowie der Herkunft der Suchtmittel seien am Laufen. Die Polizei kündigte an, verstärkte Streifen und Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen.