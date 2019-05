Wegen Einbruchs gesuchter 43-Jähriger im Burgenland festgenommen

Neusiedl am See (APA) - Bei einer Schwerpunktaktion der Grenzschutzeinheit „Puma“ im Bezirk Neusiedl am See ist am Dienstag ein 43-Jähriger festgenommen worden. Der Mann hatte keine Dokumente bei sich, als er im Zug von Pama nach Kittsee kontrolliert wurde. Eine Überprüfung ergab, dass er wegen Diebstahls und Einbruchs gesucht wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Slowake wurde in eine Justizanstalt gebracht.