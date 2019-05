Motorsport: MotoGP-Pilot Dovizioso gibt Gastspiel in der D

München (APA/dpa/AFP) - MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso geht für ein Rennwochenende im Deutschen Tourenwagen Masters in einem Audi-Kundenteam an den Start. Der Ducati-Werksfahrer aus Italien bestreitet am 8. und 9. Juni den fünften und sechsten Lauf der D-Rennserie in Misano. Am Dienstag sammelte der 13-fache Grand-Prix-Sieger im Audi-Kompetenz-Center in Neuburg/Donau erste praktische Erfahrungen mit dem RS 5.

Der 33-jährige Dovizioso stammt aus der Nähe von Misano und hat somit im rennsportverrückten Italien ein Heimspiel. „Für jeden italienischen Fahrer ist Misano eine besondere Strecke und der Ort, an dem ich im vergangenen Jahr einen unglaublichen Sieg erzielt habe. Deshalb bin ich sehr gespannt und dankbar für diese Möglichkeit“, sagte Dovizioso.

Er wird den Platz von Pietro Fittipaldi einnehmen, der wegen einer Terminüberschneidung mit dem Kanada-GP der Formel 1 fehlt. Der Enkel des zweifachen F1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi ist 2019 Testfahrer bei Haas.