Iran-Atomdeal - Kneissl sieht IAEA am Zug

Wien (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sieht nach der Ankündigung des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, dass sein Land teilweise aus dem internationalen Atomabkommen aussteigt, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) am Zug. Bis jetzt habe man nur „Ankündigungen“, so Kneissl: „Wir brauchen aber Fakten, aus welchen Bereichen des Abkommens sich der Iran zurückziehen wird“.

Diesbezüglich warte man auf die Berichte der IAEO, schließlich sei sie die „Hüterin dieses Abkommen“. Zudem erinnerte Kneissl vor dem Ministerrat daran, dass die Atomenergiebehörde „bislang immer“ darauf hingewiesen habe, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abrüstungsabkommen einhält.

Wenn die IAEO jetzt Hinweise erlange, dass es zu Verletzungen gekommen ist, dann müssen die Inspektoren erst einmal in den Iran reisen. Sollten die Nachweise dann erbracht werden, liege der Ball beim UNO-Sicherheitsrat. „Dabei sprechen wir aber nicht von Aktionen, die in den kommenden 48 stunden stattfinden werden“, so die Außenministerin.

~ WEB http://www.iaea.org/ ~ APA190 2019-05-08/11:09