Basketball: Oklahoma-Stars Westbrook, George operiert

Oklahoma City (Oklahoma) (APA/AFP) - Russell Westbrook und Paul George, zwei Stars des zum Play-off-Auftakt gescheiterten NBA-Teams Oklahoma City Thunder, haben sich Operationen unterzogen. Westbrook laborierte an einer Bänderverletzung an der linken Hand und unterzog sich auch einer Arthroskopie im rechten Knie. George musste sich wegen eines Sehnenrisses in der rechten Schulter behandeln lassen, auch die linke wurde versorgt.