Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas leichter

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag etwas leichter präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 69,77 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 69,88 Dollar. Daraus errechnet sie ein Preisrückgang von 0,17 Prozent.

Als belastend werten die Commerzbank-Analysten die jüngste Aufwärtsrevision der Prognose für die US-Ölproduktion durch die US-Energiebehörde. Eine starke Preisreaktion auf den teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen gab es zunächst nicht.

Der Preis für OPEC-Öl legte am Dienstag auf 70,45 Dollar pro Barrel etwas zu. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,23 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Zuwächsen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.287,42 Dollar (nach 1.284,75 Dollar am Dienstag) gehandelt.