Iran-Atomdeal - Netanyahu: Israel wird Iran keine Atomwaffen erlauben

Jerusalem (APA/AFP) - Israel wird dem Iran nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keine Atomwaffen erlauben. „Heute morgen habe ich auf dem Weg hierher erfahren, dass der Iran beabsichtigt, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen“, sagte Netanyahu am Mittwoch bei einer Zeremonie zum Gedenken an die Kriegstoten des Landes. „Wir werden dem Iran nicht erlauben, an Atomwaffen zu kommen.“

Israel wirft dem Iran seit langem vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran zurückweist. Am Mittwoch gab der Iran bekannt, Teile des internationalen Atomabkommens auszusetzen.

Das Abkommen war 2015 nach jahrelangen Verhandlungen zwischen dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland geschlossen worden. Es soll sicherstellen, dass der Iran nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. US-Präsident Donald Trump hatte es vor genau einem Jahr im Mai 2018 einseitig aufgekündigt und die Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen gegen den Iran veranlasst.