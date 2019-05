60. Narzissenfest im Ausseerland - Tausende Blüten und ein Bootskorso

Bad Aussee (APA) - Zum 60. Mal feiert das Ausseerland heuer das Narzissenfest - umrahmt von den Blumenwiesen hoch über dem Loser und der Trisselwand. Die Kandidatinnen für die Wahl der Narzissenkönigin wurden bereits am 1. Mai nominiert. Deren Kür erfolgt am 25. Mai. Am 2. Juni findet das Fest mit dem traditionellen Stadtkorso am Vormittag in Bad Aussee und dem Bootskorso am Nachmittag am Grundlsee seinen Abschluss.

Im Mittelpunkt des Festes stehen wie jedes Jahr die wild wachsenden, weißen Dichternarzissen, die aber noch gar nicht präsent sind. Die je nach Wetter und Höhenlage zwischen Mitte Mai und Mitte Juni blühenden Narzissen zeigen ihre Blüten nur kurze Zeit. Hunderte Freiwillige sammeln die Blüten knapp vor dem Fest, dann werden sie kühl gehalten und erst knapp vor dem Korso am Sonntag zu kunstvollen Gestecken und Figuren zusammengefügt.

Das Fest dauert vom 30. Mai bis zum 2. Juni. In der ganzen Zeitspanne von 1960 bis heute trotzte die Veranstaltung dem Wetter, sind fand auch bei Regen statt. Nur einmal, am 2. Juni 2013 musste der Bootskorso wegen der Hochwassersituation am Grundlsee sowie wegen Murengefahr abgesagt werden.

Am Samstag, dem 25. Mai beginnt des Fest inoffiziell, aber königlich um 19.00 Uhr mit der Kür der Narzissenkönigin und der beiden Prinzessinnen aus zehn Finalistinnen im Kur- und Congresshaus Bad Aussee. Eigentlicher Auftakt ist dann am Donnerstag, dem 30. Mai um 19.00 Uhr mit Franz Posch und den Narzissenhoheiten beim volksmusikalischen Eröffnungsabend, wiederum im Kur- & Congresshaus Bad Aussee.

Am Freitag, dem 31. Mai um 10.00 Uhr beginnt der Maitanz der Ausseer Kinder im Kur- & Congresshaus. Am Abend verwandelt sich das Ortszentrum in eine Fußgängerzone im Rahmen der „Narzissennacht“. Bei Volksmusik und Jazz werden regionale Köstlichkeiten serviert, eingekauft werden kann bis 22.00 Uhr.

Am Samstag, dem 1. Juni 2019 steht die Salzstadt ab 14.30 Uhr im Zeichen der traditionellen Oldtimerfahrt mit der anschließenden Präsentation der historischen Fahrzeuge auf dem Kurhausplatz. Danach knattern nicht die Motoren, sondern es schmettert die Musik: Mehrere Blaskapellen bewegen sich ab 15.30 Uhr in einem Sternmarsch auf das Stadtzentrum zu. Ab 16.00 Uhr haben die Zehntausenden Narzissenblüten ihr Debüt - das öffentliche Schaustecken der Blüten beginnt in den Orten des Ausseerlandes.

Der Höhepunkt ist wie stets der Sonntag, 2. Juni: Von 8.00 bis 11.00 Uhr erfolgt der Stadtkorso, bei dem sich zu den Darbietungen von Musik- und Trachtengruppen die Blütenfiguren bestaunen lassen. Ab 11.00 Uhr startet der Festzug der Narzissenfiguren in Richtung Bootskorso, begleitet von Musikkapellen und Trachtengruppen. Um 14.30 Uhr werden die Figuren auf die Boote gesetzt, dann beginnt der Bootskorso, der um etwa 16.00 Uhr endet.

