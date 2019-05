Ausseer Narzissenfest: Opulente Huldigung der kleinen weißen Blüte

Altaussee (APA) - Das Ausseer Narzissenfest zieht jährlich tausende Besucher in die Region Ausseerland-Salzkammergut. Die betörend duftende, wild wachsende weiße Blüte gedeiht beiderseits des Toten Gebirges und auch im Ennstal und der Gegend von Mariazell. Nirgendwo sonst in Österreich wird sie jedoch dermaßen opulent gefeiert, wie seit 60 Jahren im Ausseerland.

Die extensiv bewirtschafteten Narzissenwiesen zählen wohl zu den auffälligsten und landschaftsprägenden Wiesentypen im Salzkammergut. Die Blütenpflanze, die als Überbleibsel aus einer nacheiszeitlichen Wärmeperiode gedeutet wird, bevorzugt Kalkbraunlehmböden, die eine hohe Wasserspeicherkapazität haben. Sie blüht im Frühling, lagert Nährstoffe in ihre Zwiebel ein und verbreitet ihre Samen, um sich danach wieder langsam in die Erde zurückzuziehen. Neben dem Ausseerland kann man sie in Österreich auch an einigen Plätzen in Nieder- und Oberösterreich sowie in Kärnten finden.

Die Blüte der sogenannten Dichternarzisse (Narzissus poeticus), genauer ihre Unterart (Narzissus radiiflorus) wird Jahr für Jahr von Einheimischen und weit über 20.000 Besuchern mit dem Ausseer Narzissenfest gefeiert. Bald nach den Anfängen in den 1960er-Jahren hat das obersteirische Frühlingsfest im Zeichen der sternförmigen Blume internationale Bekanntheit erlangt.

„Das Narzissenfest wurde 1960 erstmals als Frühlingsfest durchgeführt“, wie Michael Greger vom Salzburger Landesamt für Volkskunde gegenüber der APA schilderte. Er hat in seiner Dissertation die Bräuche im obersteirischen Bezirk Liezen erhoben. Die Inspiration kam von einem Narzissenfest im Mariazell - dort war man jedoch nach einer ersten Durchführung 1959 an den nicht tragbaren Kosten gescheitert, wie Greger zur Genese der Veranstaltung erhob.

Höhepunkte sind der Stadt- und Bootskorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Grundlsee. Ursprünglich gab es nur einen sonntäglichen Autokorso in Bad Aussee: „Fürs Mitfahren wurden zehn Schilling Nenngeld eingehoben“, weiß Greger. Bereits im zweiten Jahr sei die Veranstaltung durch den Fremdenverkehrsverein, die Gemeindebehörde und die Fremdenverkehrsdirektion Ausseerland gezielt zu einer zweitägigen Großveranstaltung ausgebaut worden.

Aus dem Jahr 1961 blieb ein Aufruf - eigentlich schon eine Handlungsanleitung - aus dem Ausseer Pfarrblatt erhalten: „Beflaggen Sie ab 27. Mai Ihre Häuser und beleuchten Sie am Abend Ihre Fenster mit Kerzen! Schmücken Sie Ihre Schaufenster mit Narzissen! Legen Sie an diesem Tag tunlichst heimische Trachtenkleidung an, um den auswärtigen Gästen ein Bild der Bodenständigkeit zu zeigen! Legen Sie an diesen beiden Tagen gegenüber den auswärtigen Gästen eine besondere Freundlichkeit an den Tag ...“, stand dort zu lesen.

Die Fahrzeuge schmückten damals lediglich ein Sträußchen Narzissen: „Der damalige Autoschmuck lässt sich mit den heutigen mit Narzissenblüten vollgesteckten Gebilden nicht vergleichen“, konstatierte der Experte. Ein Interviewpartner Gregers hat das damalige Vorgehen folgend zusammengefasst: „Ein VW-Käfer, 20 Narzissen drauf, fertig“, wie seinem Buch „Brauch und Jahr. Neue und überlieferte Bräuche im Bezirk Liezen“, zu entnehmen ist.

Heutzutage werden die Narzissen büschelweise in ein Untergestell, das mit einem feinmaschigen Drahtgestell überzogen ist, gesteckt. Rund ein Dutzend Personen sind am Stecken eines Motivs beteiligt. Mehr als 3.000 freiwillige Helfer sind im Vorfeld und während der Veranstaltung im Einsatz, sammeln die Blumen kübelweise, gestalten die Blütenplastiken und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Events. Auch Gäste der Region sind zum Pflücken und Stecken der Narzissen eingeladen.

Narzissenfeste gibt es auch in der Schweiz und in Frankreich: Die wild wachsenden Narzissen aus den Bergen rund um den Genfersee wurden insbesondere in der Belle Epoque genützt, um für den Ferienort Montreux zu werben. Zum Ende der Wintersaison zog ein Blumenkorso mit üppig geschmückten Wagen durch die Stadt. Laut einer Online-Information der Region Montreux Riviera soll das Ereignis im Jahr 1954 sogar durch die Erste Eurovision übertragen worden sein. Der Bestand der Blumen nahm im Lauf der Zeit jedoch dramatisch ab, so dass das letzte Fest Mitte der 1950er-Jahre stattfand. Aus der weißen Narzisse wurde die „Goldene Rose“.

In Geradmer in den ostfranzösischen Vogesen im Departement Vosges, das früher zur Region Lothringen gehörte, findet das Narzissenfest nur alle zwei Jahre statt - und die dort im April gepflückten Blüten sind durchwegs gelb. Sie werden wie im Ausseerland zu Figuren gesteckt und auf Autos gesetzt, die dann in einem Korso durch das 8.000-Einwohner-Städtchen am Lac de Geradmer ziehen.

Bei manchen Volkskundlern steht das Lob für die auf Tausende Besucher setzende Folklore im Ausseerland nicht in Hochblüte. Der erst im Februar 2019 verstorbene Tiroler Volkskundler Hans Haid sprach in seinem Buch „Alpenbräuche“ (1994) in dem Essay „... immer höher, am höchsten, am größten - und andere folkloristische Superlative“ von „rekordsüchtigen Touristikern und Folklorevermarktern“. „Bauernwiesen werden zertrampelt, der gute Geschmack rutscht unter glitschige Bierzelte, Heurigenabende und Musikantenstädl mitten hinein in den Grundlsee. Alles ertrinkt in Festes- und Rekordfreude.“

Von einem neutraleren Standpunkt aus betrachtet Greger rund 25 Jahre später die festliche Großveranstaltung. „Sie ist ein Schaubrauch, der davon lebt, dass es Publikum gibt und sie bietet der Bevölkerung eine Möglichkeit, sich besonders gastfreundlich zu zeigen“, so der Fachmann für Europäische Ethnologie. „Wie alle mit vielen Besuchern und großem organisatorischen Aufwand inszenierten Feste findet es in der einheimischen Bevölkerung nicht nur Befürworter, sondern auch solche, die regelrecht vor so viel Publikumszuspruch flüchten“. Das Ausseerland sei jedenfalls einen Besuch wert - „wer mit offenen Augen durch die Gegend geht, wird vieles entdecken - Neues, Altes, hybride Formen - es ist jedenfalls wert, sich damit auseinanderzusetzen“.

( S E R V I C E - Bilder von den Narzissenfesten sind im AOM abrufbar)