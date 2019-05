„Theater in den Bergen“ geht in zweite Saison

Hirschwang (APA) - Das „Theater in den Bergen“ auf der Rax in Niederösterreich geht in die zweite Saison. Im Raxalm Berggasthof wird in diesem Jahr „Die Frau auf der Couch - Sigmund Freud Teil II“ von Norbert Mang gezeigt. Premiere ist am 17. Mai. Vorstellungen gibt es bis 21. September.

In dem Einakter auf 1.545 Metern Seehöhe sind Sandra Schuller, Sandro Swoboda und Timon Hausböck zu sehen. 13 Aufführungen stehen auf dem Programm.

(S E R V I C E - „Theater in den Bergen“ mit „Die Frau auf der Couch - Sigmund Freud Teil II“, 17. Mai bis 21. September, Info und Tickets unter Tel.: 02666 / 52295 und www.raxalpe.com, Fahrkarten für die Rax-Seilbahn unter https://onlinetickets.raxalpe.com)