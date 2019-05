Stundenlanger Netzausfall von Magenta in Wien Mittwochmittag behoben

Wien (APA) - Zwei Tage nachdem aus T-Mobile und UPC Magenta wurde, hat es am Mittwochvormittag in Wien einen größeren Ausfall der Dienste gegeben. Gegen 12.00 Uhr waren die Störungen behoben. „Es funktioniert wieder alles, Internet- und TV-Dienste sind wieder hergestellt“, sagte ein Unternehmenssprecher der APA.

Am Vormittag hatte Magenta zunächst via Social-Media-Seiten darüber informiert, dass es in Teilen mehrerer Wiener Bezirke einen Stromausfall gab und des deshalb zu Beeinträchtigungen der Dienste komme. Dutzende User übten Kritik und verwiesen darauf, dass die Stromversorgung sehr wohl funktioniere. Der APA bestätigt wurde dies auch von einer Sprecherin der Wiener Netze. Demnach habe es in der Früh zwei Versorgungsunterbrechungen gegeben, davon waren rund 1.000 Haushalte in Teilen Neubaus und Rudolfsheim-Fünfhaus betroffen gewesen. Die erste Störung war um 8.10 behoben, die zweite um 9.15 Uhr. Beide Male war ein technisches Gebrechen die Ursache, sagte die Sprecherin.

Laut dem Magenta-Sprecher war ein Knotenpunkt vom vorherigen Stromausfall betroffen. Dies hatte dazu geführt, dass Haushalte Strom haben, aber Kabel & TV Dienste trotzdem noch nicht verfügbar sind.