Opposition kämpft vor Istanbul-Wahlwiederholung um hohe Beteiligung

Istanbul (APA/dpa) - Kurz nach der Entscheidung der türkischen Wahlbehörde YSK pro Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul arbeitet die Opposition bereits an der Motivation der Wähler - mit einer witzigen Kampagne in Sozialen Medien. Die Wahlbeteiligung in der Türkei ist immer hoch, aber der neue Wahltermin am 23. Juni fällt mitten in die Urlaubszeit. Istanbul ist dann oft wie ausgestorben.

Weil viele Menschen an die Strände fahren. Wählen darf man aber nur in der Heimatstadt. Oppositions-regierte Urlaubsstädte und lokale Aktivistengruppen in klassischen Feriengegenden appellieren nun mit Slogans auf bunten Urlaubsfotos dafür, lieber wählen zu gehen als an den Strand.

Die Aktivistengruppe Bozcaada Forum in der westtürkischen Provinz Canakkale warnt zum Beispiel: „Haifisch-Angriff erwartet an Bozcaada-Stränden am 23. Juni. Wählt in Istanbul. Werdet nicht Haifischfutter.“ Aus Bodrum hieß es an die „lieben Bürger von Istanbul“ gerichtet, alle Strände seien wegen Schneewarnungen am 23. Juni geschlossen. „Wir empfehlen, dass Sie den Sonnenaufgang in Istanbul genießen.“

Der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp vor dem Kandidaten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Binali Yildirim, gewonnen. Die beiden lagen zunächst nur rund 24.000 Stimmen auseinander - nach Neuauszählungen sogar nur noch rund 14.000. Die CHP hat nun Sorge, dass bei der Neuwahl urlaubsbedingt Wählerstimmen verloren gehen, was das Ergebnis zugunsten der AKP umdrehen könnte.

Ein CHP-Vizechef, Seyit Torun, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass die CHP die Aktion nicht koordiniert habe, die Städte und andere Auftraggeber hätten selbst die Initiative ergriffen. „Es ist ein humorvoller Weg, die Menschen dazu aufzurufen, Verantwortung zu übernehmen an diesem kritischen Wendepunkt für unser Land“, lobte er. Die CHP werde aber auch noch eine eigene Kampagne starten.