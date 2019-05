Volleyball: ÖVV-Teamchef Warm nominierte 16-köpfigen EM-Kader

Wien (APA) - Österreichs Volleyball-Teamchef Michael Warm hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien den Kader für die Herren-EM ab 12. September in Belgien bekanntgegeben. Unter den 16 Spielern befinden sich inklusive zweier AlpenVolleys-Spieler elf Legionäre. Weitere zehn Aktive sind in der am Montag gestarteten, mit 16 Länderspielen versehenen Vorbereitung dabei, haben so noch eine gewisse EM-Chance.