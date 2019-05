Irakischer Regierungschef Abdel Mahdi lobt gute Beziehungen zu USA

Bagdad/Washington (APA/dpa) - Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bemüht sich die irakische Regierung um eine ausgleichende Rolle. Nach dem unangekündigten Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo in Bagdad lobte der irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi am Mittwoch die guten Beziehungen zu Washington.

Die USA seien ein wichtiger strategischer Partner, sagte Abdel Mahid. Gleichzeitig betonte er, der Irak werde seine Politik fortsetzen, Brücken zwischen allen Freunden und Nachbarn zu bauen, darunter auch zum Iran.

Pompeo hatte überraschend einen Besuch in Deutschland abgesagt und war stattdessen am Dienstag nach Bagdad gereist. Im Irak sind mehrere Tausend US-Soldaten stationiert, die sich am Kampf gegen die IS-Terrormiliz beteiligen und die Armee ausbilden.

Zugleich pflegt der Irak enge Beziehungen zum schiitischen Iran. So spielen Parteien und schiitische Milizen mit engen Beziehungen zu Teheran eine zentrale politische Rolle. Auch Abdel Mahdi ist von ihnen abhängig. Die „New York Times“ hatte in dieser Woche unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise gemeldet, der Iran oder dessen Stellvertreterkräfte bereiteten Angriffe auf US-Truppen im Irak und in Syrien vor. Darum dürfte es auch bei Pompeos Besuch gegangen sein.