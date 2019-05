Fußball: Prinz William startete Kader-Bekanntgabe von Englands Frauen

London (APA/dpa/Reuters) - Royale Fans warteten am Mittwochvormittag noch sehnsüchtig darauf, wie der Sohn des britischen Prinzen Harry und Herzogin Meghan heißen wird. Harrys älterer Bruder, Prinz William, verkündete in einer Videobotschaft eine Personalie - allerdings in seiner Funktion als Präsident des englischen Fußballverbandes FA. Steph Houghton werde Team-Kapitänin bei der WM in Frankreich sein.

Das englische Frauen-Nationalteam ließ die Spielerinnen des Kaders der WM (7. Juni bis 7. Juli) in Videobotschaften in sozialen Medien verteilt über mehrere Stunden durch Prominente präsentieren. So stellten etwa David Beckham, Schauspielerin Emma Watson oder Pop-Sänger Olly Murs jeweils ein Mitglied des Aufgebots von Teamchef Phil Neville vor.

Beim ersten Namen machten es die „Lionesses“ besonders spannend: „Wir starten mit einer royalen Bekanntmachung. Das ist richtig. Der Name, auf den wir alle gewartet haben“, kommentierte das Team das Video auf Twitter.