Masern - 22. Erkrankung in Kärnten bestätigt

Völkermarkt/Wien (APA) - Ein weiterer Masernverdachtsfall hat sich in Kärnten bestätigt: Damit sind es seit Jahresbeginn 22 Erkrankungen an der Virusinfektion. Der neueste bestätigte Fall kommt aus dem Bezirk Völkermarkt. Neuerkrankungen wurden indessen vorerst keine gemeldet, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Landespressedienstes. Auch in Wien ist die Zahl der Masern-Fälle gestiegen.

Mitte April war der erste Fall im heurigen Jahr in Kärnten bekannt geworden. Ein Busfahrer hatte sich angesteckt und seinen Dienst versehen. Daraufhin wurde der öffentliche Verkehr für einen halben Tag eingestellt, in weiterer Folge wurde auch eine Schule vorübergehend geschlossen. Die Gesundheitsämter verzeichneten Rekordzahlen bei den ausgegebenen Impfungen.

In der vergangenen Woche wurden laut der zuständigen Wiener Magistratsabteilung 15 (Gesundheit) sechs Neuerkrankungen registriert. Es handle sich um unabhängig voneinander aufgetretene Fälle, wurde betont. Auch seien diese nicht mehr ansteckend. Insgesamt erhöht sich die Zahl der Fälle damit in diesem Jahr auf zehn.